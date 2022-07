Michael Matthews è stato bravo a sfruttare questa occasione in una tappa comunque ostica per lui. Ma l'australiano ha ritrovato, finalmente, il suo incedere da Classiche e Alberto Bettiol che, anche lui, stava cercando di portare a casa la vittoria di tappa, con un capolavoro a metà. Ci riproverà. Come continua a provarci Kämna che però non riesce a vincere questa benedetta tappa al Tour. Tra gli uomini Bardet. Altri secondi persi e dal sognare di vincere il Tour ora può al massimo sognare il 3° posto (che non sarebbe comunque male). Altra tappa corsa a velocità folli corsa, a più di 42 km/h nonostante i 3441 metri di dislivello. Ancora Pogacar contro Vingegaard , ma non solo perché c'è stata una corsa nella corsa. 23 corridori all'attacco eè stato bravo a sfruttare questa occasione in una tappa comunque ostica per lui. Ma l'australiano ha ritrovato, finalmente, il suo incedere da Classiche e ha sfoderato una prestazione magnifica . Peccato però che a pagarne le spese è statoche, anche lui, stava cercando di portare a casa la vittoria di tappa, con un capolavoro a metà. Ci riproverà. Come continua a provarciche però non riesce a vincere questa benedetta tappa al Tour. Tra gli uomini di classifica , quello che piange, è. Altri secondi persi e dal sognare di vincere il Tour ora può al massimo sognare il 3° posto (che non sarebbe comunque male).

Promossi

Michael Matthews

Straordinaria vittoria di Michael Matthews, sicuramente la migliore della sua carriera. Questa era una tappa di media montagna e lui, che tecnicamente è un velocista, non velocista puro ok, ha fatto però qualcosa di magico. È entrato nella fuga di giornata e già questo è stato un buon risultato. Poi si è messo anche a scattare a 52 km dal traguardo proprio per anticipare gli altri sulle côtes. Verrà ripreso? Possibile, ma lui ha continuato a spingere per portare via un drappello di corridori a giocarsi la tappa. È stato poi ripreso da Bettiol sull'ultima salita, ma non ha perso morale. È andato del suo passo e ha sverniciato lo stesso Bettiol finito, forse, fuori giri per lo sforzo. A quel punto è stato un gioco da ragazzi per Matthews arrivare, da vincitore, al traguardo. Un vero capolavoro. E finalmente si riscatta dopo due secondi posti in questa prima parte di Tour.

Alberto Bettiol

Beffato da Matthews sulle ultime rampe della salita. Non è però da buttare la prestazione del corridore toscano. Anzi, fino a quel momento era stato perfetto. In realtà non si era capito per chi corresse l'Education EasyPost: per Bettiol, Uran o Powless? E sembrava proprio che Alberto Bettiol lavorasse per i suoi compagni quando è partita la “fuga della fuga”. Invece, il vincitore del Giro delle Fiandre 2019 aveva la gamba buona e, tutto solo, è riuscito a presentarsi alla ruota di Matthews sull'ultima asperità di giornata. Forse ha speso un po' troppo con quell'inseguimento? Molto probabile, ma sarebbe stata un'azione fantastica se ci fosse riuscito. Abbiamo avuto un'illusione, ma Bettiol è un corridore vero.

Caleb Ewan

Quanto fatto oggi da Caleb Ewan sa di impresa. Sì, è arrivato a oltre 39' di ritardo, ma già il fatto di non essere finito fuori tempo massimo è un qualcosa di straordinario. Si è fatto mezza tappa da solo, davanti solo al 'camion scopa' che chiudeva la carovana del Tour. Ad un certo punto si trovava da solo a 21' di ritardo, ma lui non ha mollato. Tanto che la Lotto Soudal ha deciso di fermare tre corridori per lui. Il tutto, ricordando, l'infortunio del giorno prima con spalla e ginocchio doloranti. Ma Ewan vuole combattere e vuole provare a vincere in questo Tour e non voleva andarsene così. Chapeau!

Bocciati

Bauke Mollema

Tour un po' anonimo, finora, per Bauke Mollema. Il corridore neerlandese è bravo ad entrare nella fuga di giornata, può contare su un gregario come Quinn Simmons, che aveva già aiutato Mads Pedersen nella tappa del giorno prima, ma poi non è mai in partita per la vittoria di tappa. Sulle ultime côtes, infatti, perde le ruote dei compagni di fuga e non riuscirà più a rientrare per il gran finale. Ci aspettavamo un altro Tour da Mollema.

Romain Bardet

Il corridore francese perde ancora terreno in classifica generale. Dopo la tappa di Galiber e Col du Granon, si erano aperti scenari dolcissimi per lui, con Romain Bardet addirittura in corsa per la maglia gialla, ora è tutto finito. Il capitano della DSM ha di nuovo perso le ruote dei migliori e ora può sognare giusto un posto sul podio, anche se Geraint Thomas dimostra di tenere bene, almeno fino a questo punto del Tour.

Lennard KÄMNA e i BORA

Citiamo Lennard Kämna perché era il più forte del terzetto Bora, e perché era anche il favorito di giornata, ma i tre della Bora Hansgrohe non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Ok Konrad 5°, Großschartner 7° e Kämna 8°, ma che ce ne facciamo di tre corridori in top 10 se poi a vincere è qualcun altro? Un'altra delusione per la Bora, e per Kämna, che hanno un super potenziale, ma non riescono mai a concretizzarlo con una vittoria.

