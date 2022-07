Vingegaard nella Jumbo Visma ha fatto Jasper Philipsen che a questo Tour era stato già brillante e già vincente. Cattaneo sempre uomo squadre, Pogacar dà sempre spettacolo. Male gli altri velocisti, compreso i nostri. E l'Italia saluta il Tour senza successi... Cala il sipario sull'edizione 109 del Tour de France che ha visto il bel trionfo dinella classifica generale e non solo. Laha fatto incetta di vittorie e classifiche, ma è stata defilata nell'ultima tappa, lasciando - come dire - le briciole agli altri. Non abbiamo visto sorprese, però, perché a conquistare la volata sugli Champs-Élysées è statoche a questo Tour era stato già brillante e già vincente.sempre uomo squadre,dà sempre spettacolo. Male gli altri velocisti, compreso i nostri. E l'saluta il Tour senza successi...

Promossi

Jasper Philipsen

È lui il re delle volate. Ce ne sono state poche, ma è stato l'unico sprinter a conquistare più di un successo a questo Tour de France. Jasper Philipsen ha raccolto anche tanti piazzamenti ed è stato quello più brillante in tutte le tre settimane. Mai affaticato né sulle Alpi né sui Pirenei. Alla Alpecin Deceuninck, tutto sommato, non hanno sentito né la mancanza di Merlier né di van der Poel.

Tadej Pogacar

Tadej Pogacar ha fatto quello che era nelle sue forze per ribaltare Vingegaard. Non ce l'ha fatta, ma non si è mai tirato indietro, provandoci e riprovandoci. Anche sugli Champs-Élysées. Non per la classifica, ma per lo spettacolo. E se non li riprendevano subito, lo sloveno rischiava di fare un numero alla Vinokourov. Ha perso il Tour, ma non gli possiamo dire niente. O meglio, ci sarebbero tante cose da dire per quella tappa del Galibier e del Granon dove ha perso tutto, ma per il restoha fatto quello che era nelle sue forze per ribaltare Vingegaard. Non ce l'ha fatta, ma non si è mai tirato indietro, provandoci e riprovandoci. Anche sugli Champs-Élysées. Non per la classifica, ma per lo spettacolo. E se non li riprendevano subito, lo sloveno rischiava di fare un numero alla Vinokourov.

Mattia Cattaneo

Mattia Cattaneo. A Per il secondo giorno consecutivo promuoviamo. A Rocamadour per la grande crono fatta , questa volta per aver tenuto sotto controllo il gruppo nonostante la fase anarchica che c'è stata per tanti e tanti km. È stato anche vittima di una foratura, ma è riuscito a rientrare - e non era semplice - e ha messo di nuovo in fila in gruppo. Anche grazie al suo lavoro si è riusciti ad andare in volata, ma Jakobsen non ha concretizzato (13° al traguardo).

Bocciati

Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen, bocciamo la sua squadra che ha sacrificato ogni singolo elemento per il corridore neerlandese. Alla fine della fiera ci sono le prime due vittorie (Lampaert e Jakobsen) e davvero poco altro per il team belga. Chi faceva i complimenti a Lefevere per aver portato Jakobsen e non Cavendish, forse, oggi si ricrederà... Ha patito molto l'ultima settimana del Tour. Si è salvato a fatica sui Pirenei e non è stato performante nelle due volate finali. Ci sta, ma più che bocciare, bocciamo la sua squadra che ha sacrificato ogni singolo elemento per il corridore neerlandese. Alla fine della fiera ci sono le prime due vittorie (Lampaert e Jakobsen) e davvero poco altro per il team belga. Chi faceva i complimenti a Lefevere per aver portato Jakobsen e non Cavendish, forse, oggi si ricrederà...

Caleb Ewan

Lascia Parigi con un 8° posto, lascia il Tour con 0 vittorie, come al Giro d'Italia. Ha avuto i suoi problemi, colpito anche dalle cadute, ma il doppio 0 raccolto finora nei Grandi Giri è uno dei peggiori risultati nella carriera di Caleb Ewan. Risultati che poi si riflettono anche sulla Lotto Soudal che è ad un passo dalla retrocessione dal World Tour.

Alberto Dainese

Era la nostra ultima occasione per non lasciare questo Tour con 0 acuti (sono tre stagioni che non riusciamo a vincere alla Grande Boucle). Niente neanche oggi, nonostante la DSM abbia fatto un super lavoro per Alberto Dainese. Ovviamente lui non ha responsabilità sul 'rendimento degli italiani', è che ci speravamo... Anzi, Dainese ha raccolto anche qualche piazzamento interessante in questo Tour, ma il 12° posto raccolto sugli Champs-Élysées, effettivamente, è troppo poco per il lavoro fatto dalla sua squadra.

