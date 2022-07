Lampaert e Jakobsen, questa volta tocca a Gronewegen imporsi nella Caleb Ewan, ma male anche van Aert che questa volta l'ha buttata davvero via. Va in archivio il week end danese perché, da martedì, si riparte dalla Francia. Dopo i successi di, questa volta tocca aimporsi nella volata di Sonderborg , con il neerlandese che non vinceva in un Grande Giro addirittura dal 2019. Un vero ritorno dall'Inferno per lui che ha passato davvero tante peripezie negli ultimi anni, specialmente legate al caso Jakobsen , quando la sua scorrettezza - al Giro di Polonia - avrebbe potuto costare caro al connazionale. Proprio Jakobsen non riesce, invece, a piazzare il bis, dopo qualche errore in fase di impostazione della volata. Male, malissimo,, ma male ancheche questa volta l'ha buttata davvero via.

Tour de France Groenewegen vince la volata! Ancora 2° van Aert, Dainese è 7° 4 ORE FA

I promossi

Dylan Groenewegen

A volte ritornano. Dylan Groenewegen è tornato alla vittoria che cercava disperatamente. Sì, ok, aveva già vinto da quel 2019, anzi, quest'anno aveva conquistato già 5 corse, ma non alzava le braccia al cielo in un Grande Giro dal 12 luglio 2019. 1087 giorni dalla vittoria di Chalon-sur-Saône quando batté Caleb Ewan e Sagan. Nel mezzo tanta fatica e diverse problematiche legate all'episodio con Jakobsen al Tour di Polonia, quando una sua scorrettezza - per poco - non costava la vita al collega. Ha pagato la sua pena e oggi torna finalmente a sorridere. In una volata non facile tra l'altro, dove ha dovuto fare quasi tutto da solo.

Bentornato Dylan! Le dolci lacrime di Groenewegen che non vinceva dal 2019

Peter Sagan

Non ha vinto, ma il 4° posto di oggi, unito al 6° posto del giorno prima ci danno comunque un Peter Sagan molto competitivo. Davvero difficile da pronosticare alla vigilia di questo Tour. Non ci siamo dimenticati delle qualità di Sagan, ci mancherebbe, ma in questa stagione aveva raccolto molto poco tra infortuni vari e l'ennesima infezione da covid. Invece, per come sta pedalando, lo slovacco può davvero vincere almeno una tappa in questo Tour.

Sagan polemico: "Van Aert mi ha chiuso? Sono felice ad essere tutto intero"

Magnus Cort Nielsen

È ancora lui l'animatore della festa. Ci sono le volate, lui potrebbe anche buttarsi nella mischia, ma il danese va a caccia di punti per la classifica scalatori e scalda i cuori della sua gente che inneggiano il suo nome. Vengono davvero i brividi a pensare come hanno vissuto questi giorni i corridori danesi. Magnus Cort Nielsen e non solo, vedi l'accoglienza per Vingegaard durante la crono... Davvero dei bei momenti.

Che pubblico stupendo! Coro per Magnus Cort Nielsen sul gpm

Cort Nielsen personaggio: fa la volata da solo ed esulta sul gpm

I bocciati

Fabio Jakobsen

Non è riuscito a concedere il bis, ma non gli facciamo una croce per questo. C'è solo da dire che non si è giocato al meglio le proprie carte nel finale, nonostante la sua squadra avesse apparecchiato molto bene la volata. Questa volta erano tutti al loro posto, meno Fabio Jakobsen che ha perso il treno per ben due volte. Alla prima Morkov ci aveva messo una pezza, alla seconda il neerlandese è scivolato indietro. Ci riproverà.

Sénéchal: "Noi abbiamo fatto un gran lavoro per Jakobsen, ma non sempre si pià vincere"

Wout van Aert

Oggi proprio non ci siamo. Wout van Aert aveva la vittoria a portata di mano, ma sono mancate un po' le gambe negli ultimi metri. Ha fatto partire la volata troppo presto, come lui stesso ha ammesso, e ha combinato un po' di casino con Laporte per saltare Morkov che gli era rimasto davanti. Capita anche a lui di sbagliare, anche se siamo al terzo 2° posto consecutivo.

Caleb Ewan

Ancora non ci siamo. Dopo il 13° posto di Nyborg, migliora certo, ma Caleb Ewan si piazza soltanto 9° durante la volata di Sønderborg. Mai in gioco, in realtà, per cercare il successo di tappa. È davvero lontano dal miglior Ewan che abbiamo conosciuto.

Tour 360: lacrime di gioia per Groenewegen, van Aert ancora 2°

