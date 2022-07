van Aert-van der Poel a Calais ma, purtroppo, il neerlandese è stato a guardare. Forse aspettava altre tappe? Sarà, ma van Aert non è mancato all'appello, con il belga Jumbo Visma che ha messo tutti in difficoltà, Pogacar compreso. L'unico sopravvissuto era Adam Yates, ma anche lui si è dovuto inchinare alla forza di WVA che si conferma leader della Arrivati finalmente in Francia, torna lo spettacolo. Ci aspettavamo un duelloa Calais ma, purtroppo, il neerlandese è stato a guardare. Forse aspettava altre tappe? Sarà, manon è mancato all'appello, con il belga che ha staccato tutti a 10 km dal traguardo con un super attacco sulla Côte du Cap Blanc-Nez dopo un'intensa azione di squadra dellache ha messo tutti in difficoltà,compreso. L'unico sopravvissuto era Adam Yates, ma anche lui si è dovuto inchinare alla forza di WVA che si conferma leader della classifica generale

I promossi

Wout van Aert

Dopo tre secondi posti di fila, Wout van Aert non ha voluto rischiare. È stato proprio il discorso che ha fatto nell'intervista post tappa senza, quasi, accorgersi che in realtà aveva prodotto un attacco stellare. Era un muro di 800 metri, dove vuoi andare? Eh beh, tanto per dire van Aert ha staccato anche i suoi compagni di squadra Roglic e Vingegaard... C'era chi pensava di potergli togliere la maglia gialla. Se ne parlerà a La Planche des Belles Filles, anche perché WVA può benissimo vincere anche le prossime due tappe.

Giulio Ciccone

Grandissima prestazione dell'abruzzese che si è messo a disposizione di Mads Pedersen. Giulio Ciccone non punta alla classifica generale e ha fatto qualcosa di meraviglioso nell'andare a chiudere sulla fuga. Sì, perché grazie al suo lavoro, tra le côtes di giornata, è riuscito a riportare sotto il gruppo - sui due di testa - nonostante un ritardo iniziale di 7'30'' che cominciava a preoccupare tutti. Bravissimo Giulio.

Magnus Cort Nielsen

Come possiamo non mettere anche oggi Magnus Cort Nielsen? Anche oggi in fuga dal km 0, anche oggi ha fatto incetta di GPM prima dell'arrivo di van Aert sull'ultima côte. 11 GPM vinti consecutivamente, non era mai successo nella storia del Tour de France.

I bocciati

Jasper Philipsen

Per la volata per il 2° posto avremmo potuto dargli anche la sufficienza, ma è stata proprio beffarda la sua esultanza all'arrivo di Calais. Jasper Philipsen pensava di aver vinto, non se n'era neanche accorto che davanti van Aert avesse fatto il suo show. Colpa anche di quelli dell'Alpecin Deceuninck che forse hanno davvero lottato per la vittoria. Che figuraccia.

Mathieu van der Poel

Se van Aert ha regalato un'opera d'arte, su quel Muro ci aspettavamo qualcosa anche da Mathieu van der Poel. Che il neerlandese si sia 'riposato' per la tappa del pavé e per quella di Longwy? Può anche darsi e se vincerà le prossime potremo solo fargli i complimenti, ma anche oggi era una tappa buona per VDP. Anzi, in molti si aspettavamo un duello con van Aert. Non pervenuto però van der Poel che sulla Côte du Cap Blanc-Nez non c'era neanche. Peccato.

Le strategie della Quick Step

Qualcosa non è andato quest'oggi nelle strategie della Quick Step Alpha Vinyl. Forse Jakobsen non stava bene? Può essere, perché durante la tappa non hanno mai lavorato per andare a prendere la fuga. Il paradosso, però, è che hanno cercato di azionare un ventaglio nella prima parte di corsa, finendo però per stopparsi da soli quando hanno scoperto che Honoré e Morkov facevano parte del gruppo di corridori attardati. Non un'azione alla Quick Step.

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

