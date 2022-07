Aurélien Paret-Peintre, che era diventato l'uomo di classifica del team francese dopo il ritiro di Ben O'Connor, e Mikaël Cherel. Entrambi sono quindi risultati positivi al secondo tampone molecolare e con una discreta carica virale. Proprio in casa AG2R, aveva cominciato il Tour da positivo Bob Jungels, ma fu fatto partire perché aveva bassa carica virale. Come è successo I test anti covid, svolti durante il giorno di riposo , avevano dato due casi di positività sospetta. Servivano ulteriori test per definire l'effettiva positività o meno e, soprattutto, la carica virale di ognuno. Si trattava dei corridori dell'AG2R Citroën, che era diventato l'uomo di classifica del team francese dopo il ritiro di Ben O'Connor, e. Entrambi sono quindi risultati positivi al secondo tampone molecolare e con una discreta carica virale. Proprio in casa, aveva cominciato il Tour da positivo, ma fu fatto partire perché aveva bassa carica virale. Come è successo poi anche per Majka . Una benedizione per l'AG2R, visto che Jungels ha almeno vinto una tappa in questo Tour nefasto per il team francese.

tre corridori a disposizione per questa ultima settimana. Si era ritirato Geoffrey Bouchard, anche lui per covid, Naesen che non riusciva a pedalare bene e Ben O'Connor, caduto nella tappa Jungels, il belga Dewulf e il francese Benoît Cosnefroy. Sì perché la squadra di Julien Jurdie e Stéphane Goubert resta con solia disposizione per questa ultima settimana. Si era ritirato Geoffrey Bouchard, anche lui per covid, Naesen che non riusciva a pedalare bene e Ben O'Connor, caduto nella tappa del pavé di Arenberg . Restano in corsa solo il lussemburghese, il belgae il francese Benoît

