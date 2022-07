Vingegaard, nonostante Pogacar e, addirittura, ad aumentarlo grazie la Italia riuscirà a sbloccarsi proprio all'ultimo? Noi ci proveremo con Alberto Dainese e con Luca Mozzato. I favori del pronostico dicono Wout van Aert, ancora lui... La classifica generale è chiusa a tripla mandata dopo la cronometro., nonostante un brivido finale , è riuscito a mantenere il proprio vantaggio sue, addirittura, ad aumentarlo grazie la prova contro il tempo di Rocamadour . Ora è tempo di passerelle e, soprattutto, dell'ultima volata di questo Tour de France. L'riuscirà a sbloccarsi proprio all'ultimo? Noi ci proveremo cone con. I favori del pronostico dicono, ancora lui...

Dove seguire la tappa in diretta tv e live streaming

La 21esima tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Come sempre accade dal 1975, il Tour de France si chiuderà con la classica 'passerella' degli Champs Élysées, ultima occasione per i velocisti presenti. Dopo 72,3 km dovrebbe cominciare la corsa vera, col passaggio sull'ultimo GPM di questa edizione, quello della Côte de pavé des Gardes (1,3 km al 6,5%) che però non è decisivo per la maglia a pois visto che dà un solo punticino al primo passaggio. Passati da Issy-Les-Moulineaux si entra nel circuito cittadino: un giro di 6,8 km da ripetere in 8 occasioni. Subito dopo il secondo passaggio dalla linea del traguardo ci sarà lo sprint intermedio di giornata, poi si comincerà a lavorare per l'ultima volata di questo Tour.

Tutte le salite

-Al km 43,3 Côte de Pavé des Gardes (4a categoria): 1,3 km al 6,5%, con picco al 12,4%;

I favoriti

Jasper Philipsen che, nei confronti di Caleb Ewan, Jakobsen, dello stesso Groenewegen, ha faticato meno sulle salite pirenaiche. È il grande favorito per la volata sugli Champs Élysées insieme a... Wout van Aert! Già 3 vittorie in questo Tour de France, ha vinto la cronometro 24 ore fa e, ora, vuole vincere anche a Parigi. E gli è già capitato. L'anno scorso, quando tolse la possibilità a Cavendish di superare Il velocista più in forma? Guardando le ultime volate sicuramenteche, nei confronti di Caleb Ewan, Jakobsen, dello stesso Groenewegen, ha faticato meno sulle salite pirenaiche. È il grande favorito per la volata sugli Champs Élysées insieme a...! Già 3 vittorie in questo Tour de France, ha vinto la cronometro 24 ore fa e, ora, vuole vincere anche a Parigi. E gli è già capitato. L'anno scorso, quando tolse la possibilità adi superare il record di vittorie di Eddy Merckx

Italia ci spera ancora. Non siamo riusciti a vincere neanche una tappa in questo Tour de France, ma abbiamo due velocisti che potranno lanciarsi nella mischia finale. Luca Mozzato e, soprattutto, Alberto Dainese che arriva dal Ma l'ci spera ancora. Non siamo riusciti a vincere neanche una tappa in questo Tour de France, ma abbiamo due velocisti che potranno lanciarsi nella mischia finale.e, soprattutto,che arriva dal 3° posto di Cahors

E se non finisse in volata? È successo poco volte nella storia dell'ultima tappa del Tour de France, ma c'è chi scalpita. Da Küng a Bettiol e chissà che lo stesso Pogacar non ci voglia provare. I bookmaker, per non saper né leggere né scrivere, lo hanno quotato perché non si sa mai.

Philipsen, van Aert *****

Jakobsen, Groenewegen, Caleb Ewan, Dainese ****

Sagan, Kristoff, Fred Wright, Mohoric, Matthews ***

Mads Pedersen, Mozzato, Bettiol, Stuyven, van Poppel, Benjamin Thomas **

Boasson Hagen, Laporte, Sénéchal, Hofstetter, Krieger, Lecroq, Capiot, Küng, Pogacar, Pidcock *

Info utili

-Orario di partenza: 16.30;

-Orario d'arrivo: tra le 19.26 e le 19.43;

-Lunghezza: 115,6 km;

-Dislivello: 756 metri;

-GPM: 1;

-Giro del circuito: 8 giri da 6,8 km ciascuno;

