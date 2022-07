tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tom Pidcock 4h55'24'' 2. Louis Meintjes +48'' 3. Chris Froome +2'06'' 4. Neilson Powless +2'29'' 5. Tadej Pogacar +3'23'' 6. Jonas Vingegaard +3'23'' 7. Geraint Thomas +3'23'' 8. Enric Mas +3'26'' 9. Sepp Kuss +3'26'' 10. Giulio Ciccone +3'32'' 11. Romain Bardet +3'42'' 12. Adam Yates +4'01'' 13. David Gaudu +4'17'' 14. Nairo Quintana +4'44''

Ciccone, Froome, Meintjes e Pidcock in fuga

È la tappa regina e si cerca subito la fuga. Ci prova Powless che viene raggiunto da Nelson Oliveira, Anthony Perez, Goossens, Louvel e Schönberger prima dell'ascesa del Galibier, dal versante “meno duro” di Le Monêtier-les-Bains rispetto a quello affrontato nella giornata precedente. Da dietro partono anche Giulio Ciccone e Louis Meintjes, poi prova una frullata anche Froome. Perez si prende i punti del GPM, Ciccone e Meintjes rientrano, prova il forcing anche Froome aiutato da Pidcock che invece ha regalato spettacolo in discesa. Il gruppo maglia gialla, guidato da van Aert, controlla a 2' di ritardo e la fuga di 9 uomini può così cominciare a sognare.

Pidcock da solo in cima all'Alpe d'Huez, Ciccone si stacca

Dopo la discesa del Galibier, e di Pidcock, si ricompone la fuga con gli ultimi ritardatari e si comincia la salita del Col de la Croix de Fer con un margine di 6' sul gruppo maglia gialla, guidato da una Jumbo Visma che non vuole forzare la mano come fatto il giorno prima. A 60 km dal traguardo Pidcock rinforza l'andatura davanti, lo seguono solo Ciccone, Froome, Meintjes e Powless. I 5 di testa cominciano l'Alpe d'Huez con 6'11'' di margine e si capisce che saranno loro a giocarsi la vittoria di tappa. Ciccone e Meintjes provano a fare l'andatura nel primo tratto, ma l'azione decisiva è quella di Pidcock che parte ai -10,6 km dal traguardo. Solo Meintjes e Froome sono reattivi, mentre Ciccone si stacca subito. Meintjes dà l'impressione di poter rientrare, meno bene Froome, ma Pidcock va dritto per la sua strada e vince in solitaria con 48'' di margine sul corridore dell'Intermarché-Wanty Gobert e 2'06'' sul 4 volte vincitore del Tour.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Jonas Vingegaard 46h28'46'' 2. Tadej Pogacar +2'22'' 3. Geraint Thomas +2'26'' 4. Romain Bardet +2'35'' 5. Adam Yates +3'44'' 6. Nairo Quintana +3'58'' 7. David Gaudu +4'07'' 8. Tom Pidcock +7'39'' 9. Enric Mas +9'32'' 10. Aleksandr Vlasov +10'06''

