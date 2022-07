Ciclismo

Tour de France 2022 - Pidcock: "Ho vinto sull'Alpe d'Huez, wow. Froome? Una leggenda"

TOUR DE FRANCE - Pidcock spiega la sua strategia vincente in questa tappa dell'Alpe d'Huez. Partire dopo il Galibier? Una mossa studiata dice il britannico che sapeva che la Jumbo Visma non l'avrebbe inseguito in discesa per non rischiare. Poi Pidcock ha fatto il resto battendo il resto della fuga sull'ultima salita. Compreso Froome che però ha combattuto come un leone.

00:01:55, un' ora fa