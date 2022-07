è Tadej Pogacar che se vorrà vincere il suo terzo Tour de France consecutivo, dovrà recuperare 142 secondi a uno contro uno che un gioco di squadra a determinare le sorti del Tour sui Pirenei. È il giorno di riposo al Tour. I corridori hanno tracciato un bilancio delle loro prime due settimane, e così abbiamo fatto anche noi con le nostre pagelle , e c'è già chi sta pensando a come ribaltare la situazione. Uno tra tuttir che se vorrà vincere il suo terzo Tour de France consecutivo, dovrà recuperare Vingegaard in classifica . Missione non semplicissima, considerando la forza del corridore danese che, inoltre, non ha mai avuto attimi di cedimento in questa prima parte. L'aver perso Roglic e Kruijswijk potrà essere il primo punto debole? Se lo chiede anche Pogacar, anche se lo sloveno è consapevole che sarà più unche un gioco di squadra a determinare le sorti del Tour sui Pirenei.

Ad

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Romain Bardet Geraint Thomas Adam Yates Nairo Quintana David Gaudu

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53

Cosa è successo sul Col du Granon?

Forse la fame c’entra qualcosa, ma bisogna anche dire che ho dovuto rispondere a molti attacchi dei miei avversarsi. Ho dovuto fare 10 scatti, contro i cinque che invece hanno dovuto fare Roglic e Vingegaard e questo anche fa la differenza. Alla luce di questo, forse effettivamente avrei potuto mangiare qualcosa in più

Vingegaard stacca Pogacar! Il momento in cui lo sloveno va ko

Dovrò provarci su ogni salita

Dovrò chiaramente cogliere qualsiasi occasione possibile, su ogni salita. Dovrò provare a dare tutto ogni giorni, e quasi tutti sono duri ormai, quindi devo dare tutto per provare a ribaltare la situazione. Vorrei anche non avere alcun rimpianto alla fine. Sono piuttosto lontano in classifica. Ovviamente dipenderà dalle gambe, ma quando vedrò una possibilità di attaccare ci proverò. Nei prossimi giorni ci saranno molte occasioni

Pogacar scatenato! Due attacchi sull'Alpe d'Huez, ma Vingegaard c'è

Sono fiducioso di poter provare provare ad attaccare anche da lontano. Ci sono tre giorni durissimi e spero di poter ottenere il massimo risultato. Loro devono difendere la maglia e noi dobbiamo attaccarli. Sui Pirenei le tappe saranno durissime, anche se penso saranno più una sfida diretta, tra capitani, con delle tappe che andranno a tutta sin dall’inizio

Vingegaard non si è mai staccato

Questo mi dà più motivazioni. Ora è lui l’uomo da battere. È fortissimo. Ma con più fiducia in me stesso, e andando più a fondo delle mie energie, posso riuscire a staccarlo. Finora è rimasto alla mia ruota ogni volta, ma penso che ci saranno tre giorni in cui può succedere di tutto. Siamo tutti molto stanchi, mentalmente e fisicamente, quindi le cose possono ancora cambiare. Tutti possiamo avere un giorno di difficoltà. Vingegaard ha perso due uomini, cambia qualcosa? Abbiamo lo stesso numero di gregari, visto che entrambe le squadre ora sono composte da sei corridori. Sappiamo che sarà un momento difficile per loro perché ci siamo passati anche noi, quando abbiamo perso Laengen e George Bennett

Jonas chiaramente è favorito visto che ha oltre due minuti di vantaggio. Penso tuttavia che molti corridori nei primi sei possano puntare al podio, oppure avvicinarsi alla gialla. Jonas ha un bel vantaggio al momento, ma penso ci siano anche altri corridori che possono vincere il Tour

Pogacar, che fatica: prende tre minuti da Vingegaard all'arrivo

Quanto si può recuperare nella crono?

Penso di dover recuperare tutto prima della crono. So che anche lui è forte a crono. Conosco il percorso bene, l’ho fatto due volte, ma non voglio contare sulla cronometro per guadagnare 30 secondi o due minuti. Vorrei guadagnare il più possibile prima della crono, non voglio scommettere sulla crono per ribaltare la situazione

"Oh Yes!": la reazione di Pogacar quando capisce che ha vinto la crono

Alleanza con la Ineos?

Anche alla Ineos sono in buona posizione, con 3 corridori nei primi 10. Sicuramente se attaccano, per me sarà meglio perché la Jumbo dovrà rispondergli, anche se per il momento sembrano correre più per il podio e per la classifica a squadre che per la vittoria. Non penso ad alleanze, noi faremo la corsa più dura possibile e vediamo cosa ne verrà fuori

Dove si potrà attaccare?

Sinceramente, non saprei. Conosco bene le salite che affronteremo, anche se sono stato meno sui Pirenei che sulle Alpi. Penso che dovremo provare quando possibile, cercando di attaccare il più possibile

Pogacar l'ha rifatto! Fa la volata per il 7° posto, ma van Aert batte tutti

È stata la prima volta che ti hanno staccato, come è andato quel momento?

Non è la prima volta che sono stato staccato, alla fine è qualcosa di normale, può succedere. Sono stati 15 minuti difficili, ero esausto. Provavo ad andare più forte, ma il mio corpo non me lo ha permesso. Dopo la tappa, sono salito sul podio e poi mi sono sentito meglio, anche grazie all’affetto del pubblico. Ti senti deluso in quei momenti ovviamente, ma non mi sono arreso. Dal giorno dopo ho provato ad attaccare senza più pensare a quello che era successo il giorno prima

Visto che hai già vinto 2 volte il Tour, rischierai tutto o ti accontenterai del podio?

Non ho intenzione di rischiare tutto letteralmente, ma sicuramente darò il 100% e farò tutto il possibile in gara. Attaccherò e recupererò. Non penso sarà la fine del mondo se non arrivo in giallo a Parigi. Alla fine anche secondo, in maglia bianca, non è così male. Ma ovviamente preferirei essere primo e farò quel che posso per vincere la maglia gialla

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

"Che dici, partiamo?" Il momento in cui van Aert e van der Poel decidono l'attacco

Tour de France La classifica generale: Vingegaard cade, ma resta in maglia gialla 02/07/2022 A 01:26