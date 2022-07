Ciclismo

Tour de France 2022 - Pogacar ci aveva provato: l'attacco sul GPM di Val Louron-Azet

TOUR DE FRANCE - Tadej Pogacar non stacca Jonas Vingegaard, ma sul finire della salita di Val Louron-Azet ci aveva provato con questa attacco secco, per poi rilanciare all'inizio della discesa. Ma il danese è troppo brillante in questo momento.

