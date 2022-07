Ciclismo

Tour de France 2022 - Pogacar contro le transenne, poi arriva staccato: ecco cosa è successo allo sloveno nel finale

TOUR DE FRANCE - Finale intenso anche per Tadej Pogacar durante la tappa di Nyborg. Lo sloveno riesce ad evitare la maxi caduta, ma ne resta comunque coinvolto perché sbatte polso e caviglia contro le transenne. Lui è arrivato 'tranquillo': ha detto lui stesso di non aver patito troppo le botte. È arrivato in ritardo solo perché aveva forato entrambe le ruote...

00:01:42, un' ora fa