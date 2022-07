Tadej Pogacar ha già messo una seria ipoteca alla maglia gialla. Eh sì, le grandi salite non sono ancora cominciate, ma lui ha già la maglia gialla dopo la tappa di Longwy, ha vinto anche la tappa di La Planche des Belles Filles e ha già piazzato distacchi importanti a tutti. Tutto può succedere, però, non si sa mai... Chi ha ambizioni per il podio finale? Quale italiano si metterà in mostra da qui a Parigi? Proviamo ad analizzare i temi caldi dei prossimi giorni. Dopo il primo giorno di riposo, per fortuna senza casi di positività , si può ripartire verso la seconda settimana che vedrà i corridori affrontare le Alpi. C'è grande attesa, soprattutto, per la frazione dell'Alpe d'Huez che risolverà più di qualche dubbio in chiave classifica generale . Anche se, c'è da dire, cheha già messo una seria ipoteca alla maglia gialla. Eh sì, le grandi salite non sono ancora cominciate, ma lui ha già la maglia gialla dopo la tappa di Longwy, ha vinto anche la tappa die ha già piazzato distacchi importanti a tutti. Tutto può succedere, però, non si sa mai... Chi ha ambizioni per il podio finale? Quale italiano si metterà in mostra da qui a Parigi? Proviamo ad analizzare i temi caldi dei prossimi giorni.

1) Pogacar per il record di vittorie di tappa

Tadej Pogacar riuscirà a conquistare il record di vittorie in una singola edizione? Il record è di 8 successi in una singola annata, messi a segno - ovviamente - da Eddy Merckx, che lo fece due volte (1970 e 1974). Il Cannibale è comunque in compagnia: Charles Pélissier nel 1930 e Freddy Maertens nel 1976. Beh, considerando che le Grandi ,montagne devono ancora arrivare, non è da escludere che Pogacar possa vincere altre sei tappe. Lo sloveno ha già vinto due tappe in questa edizione del Tour, quella di Longwy ( il report ) e quella di La Planche des Belles Filles ( il report ), e abbiamo superato da poco quota 9 frazioni.riuscirà a conquistare il record di vittorie in una singola edizione? Il record è di 8 successi in una singola annata, messi a segno - ovviamente - da, che lo fece due volte (1970 e 1974). Ilè comunque in compagnia:nel 1930 enel 1976. Beh, considerando che le Grandi ,montagne devono ancora arrivare, non è da escludere che Pogacar possa vincere altre sei tappe.

2) Roglic sarà arbitro della sfida Pogacar-Vingegaard? Sognando la rimonta...

Pogacar ha già chiuso il Tour? Qualcuno dice di sì, anche snobbando un pochino Vingegaard che, comunque, è l'unico corridore che è riuscito a stare Primoz Roglic. Il vincitore della Vuelta 2021, ha rimediato una brutta caduta Jumbo Visma. Roglic che, tutto sommato, non è neanche fuori dalla lotta per il podio. ha già chiuso il Tour? Qualcuno dice di sì, anche snobbando un pochinoche, comunque, è l'unico corridore che è riuscito a stare sotto il minuto di svantaggio dallo sloveno . Ma c'è ancora un altro sloveno in corsa:. Il vincitore della Vuelta 2021, ha rimediato una brutta caduta nella tappa del pavé ed è uscito di classifica , ma potrà essere ancora importante per questo Tour. Potrà lavorare per il suo compagno Vingegaard. Non tanto facendogli un'andatura in salita, ma provando a sfiancare il connazionale con una serie d'attacchi che favorirebbero il danese. Chissà se sarà invece il contrario. Roglic che attacca per recuperare posizioni in classifica, Pogacar che lo segue e Vingegaard che si stacca... Tutto può essere con la. Roglic che, tutto sommato, non è neanche fuori dalla lotta per il podio.

3) Il trio della Ineos, Mas, Gaudu, Bardet: la lotta per il podio

Sotto Pogacar e Vingegaard c'è una serie infinita di corridori importanti. Da Gaudu a Enric Mas, da Bardet ai capitani della Ineos Grenadiers. Senza dimenticare, appunto, Roglic, Vlasov e Damiano Caruso. È vero che la classifica ha già visto degli scossoni importanti, ma tutto deve ancora definirsi. Ricordiamo, le vere montagne non sono ancora arrivate... E quindi sì, sarà molto interessante capire chi saprà mettersi subito alle spalle dei due corridori più forti di questo Tour.

La classifica dopo 9 tappe

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 33h43'44'' 2. Jonas Vingegaard +39'' 3. Geraint Thomas +1'17'' 4. Adam Yates +1'25'' 5. David Gaudu +1'38'' 6. Romain Bardet +1'39'' 7. Tom Pidcock +1'46'' 8. Enric Mas +1'50'' 9. Neilson Powless +1'55'' 10. Nairo Quintana +2'13'' 11. Primoz Roglic +2'52'' 12. Aleksandr Vlasov +3'12''

4) Chi sarà il primo italiano a vincere una tappa?

E poi c'è il capitolo Italia. Chi sarà il primo a vincere una tappa? O forse sarà meglio chiedersi: riusciremo a vincere una tappa? Ne abbiamo bisogno come il pane, visto che l'ultima affermazione azzurra al Tour de France è datata 27 luglio 2019, quando vinse Vincenzo Nibali a Val Thorens Sono passati tre anni da allora. E allora speriamo in qualche azione in fuga tra Cattaneo e Bettiol o in un'impresa con Damiano Caruso. L'ultima istanza sarà la crono con Ganna alla penultima tappa, anche se sarà una crono più adatta agli uomini di classifica.

5) Ciccone per la maglia a pois?

Uno dei grandi obiettivi di questo inizio di Tour per Giulio Ciccone era quello di lottare per la maglia a pois di miglior scalatore. Abbiamo appreso che, in realtà, l'abruzzese sta convivendo con un virus intestinale, ma mancano ancora due settimane e la classifica è tutt'altro che definita. C'è stato qualche GPM di 1a categoria qua e là, ma sono stati tutti dei 3a e 4a categoria. Si può ancora fare, se Ciccone dovesse recuperare la condizione. L'ultimo italiano a vincere la classifica scalatori? Franco Pellizotti nel 2009.

La classifica scalatori dopo 9 tappe

Corridore Punti 1. Simon Geschke 19 2. Bob Jungels 18 3. Thibaut Pinot 13 4. Magnus Cort Nielsen 11 5. Tadej Pogacar 10

