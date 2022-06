parte indiscutibilmente con i favori del pronostico in questo Tour de France. Il corridore dellaha conquistato le ultime due edizioni della corsa francese e la marcia di avvicinamento degli ultimi mesi è stata priva di crepe e a tratti impressionante. La resa del 23enne nelle gare a tappe è stata fenomenale anche in questo 2022, imponendosi al Giro di Slovenia . Considerando le ultime 3 stagioni, Pogacar ha trionfato in 9 delle 12 corse a tappe a cui ha preso parte. sarebbe qualcosa di storico, aggiungendoci il fatto che realizzerebbe l'impresa prima dei 24 anni. Al netto di eventuali cadute e incidenti, c'è qualcuno che potrebbe davvero fermare lo sloveno?

Lo scorso anno una caduta nella prima settimana fece sfumare le possibilità di rivincita di Roglic. Senza dubbi il capitano della Jumbo Visma resta l'unico uomo attualmente in grado di contendere il titolo al connazionale. La condizione del 32enne è apparsa buona ma non eccellente durante la primavera. Dopo il successo alla Parigi-Nizza , ha accusato dei problemi al ginocchio che lo hanno frenato al Giro dei Paesi Baschi e che lo hanno tenuto fuori dalle classiche del nord.

Importante la recente vittoria al Delfinato , corsa comunque non dominata e con il compagnoapparso quasi superiore al capitano. Il danese rappresenta il piano B della, lui che arrivòbrillando nelle tappe di alta montagna. In questa stagione ha perso il confronto con Pogacar alla Tirreno-Adriatico, finendo 2° a 1'52'' dal corridore della UAE Emirates.

Ci si aspetta battaglia anche dallo squadroneIl team britannico manca dal gradino più alto del podio da 3 anni, quando a vincere fu Egan Bernal. Il roster è ambizioso, anche se non appare chiaramente chi sia il capitano. Inizialmente dovrebbe essercia capo della gerarchia, sfruttando anche la cronometro di apertura. L'inglese è reduce dalla brillante vittoria al Giro di Svizzera e sa già come vincere al Tour (trionfo nel 2018).

è un corridore da non sottovalutare, come si è visto al Giro dei Paesi Baschi vinto lo scorso aprile. A cronometro non è ancora al livello dei migliori, ma in un Tour con tante salite potrebbe essere un candidato credibile. La terza punta èche si è visto a sprazzi negli ultimi mesi ed è risultato positivo al COVID una decina di giorni fa, dovendo ritirarsi dal Giro di Svizzera. La squadra attorno a loro è molto forte, potendo contare su uomini del calibro di, oltre al nostro