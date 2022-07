Ben O'Connor ma, soprattutto, Primoz Roglic. Lo sloveno è vittima di una caduta Pogacar che ha addirittura l'ardore di attaccare nel finale: poteva guadagna di più, ma si è già preso dei bei secondi anche su tutti gli altri big della classifica. Alla fine, però, la vince la fuga con Simon Clarke che riesce a beffare van der Hoorn, Powless e Boasson Hagen Era la tappa più temuta da tutti e abbiamo visto il perché. C'è già chi è uscito di classifica comema, soprattutto,. Lo sloveno è vittima di una caduta per colpa di una palla di fieno rotolata in strada , e deve già dire addio ai sogni di gloria, nonostante fosse stato perfetto fino ai -30, rimediando anche una lussazione alla spalla . Gioisceche ha addirittura l'ardore di attaccare nel finale: poteva guadagna di più, ma si è già preso dei bei secondi anche su tutti gli altri big della classifica. Alla fine, però, la vince la fuga conche riesce a beffare van der Hoorn, Powless e Boasson Hagen al traguardo di Arenberg

Ad

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Tadej Pogacar Primoz Roglic Daniel Martínez Aleksandr Vlasov Damiano Caruso Jonas Vingegaard Enric Mas David Gaudu Jack Haig Ben O'Connor Adam Yates Romain Bardet

Tour de France Come sta Roglic? Lussazione alla spalla per lui: l'ha rimessa a posto da solo 2 ORE FA

I promossi

Tadej Pogacar

A vincere la tappa è Simon Clarke, ma il vincitore morale è sicuramente Tadej Pogacar. Nonostante non avesse una squadra all'altezza (ma dove sono finiti Bjerg, Laengen e Hirschi?), lui si destreggia tra i settori di pavé con calma olimpica, dando dimostrazione ulteriore di come sappia limare in gruppo senza avere tutto il treno a sostegno. Ad un certo punto attacca anche, e riesce a guadagnare qualcosa. Forse ha prodotto un eccessivo sforzo? Può essere, visto il calo negli ultimi 10 km ma, intanto, ha già messo le mani sul Tour.

Pogacar mostruoso! Attacco sulle pietre, solo Stuyven sta con lui

Wout van Aert

Il Tour è finito dunque? È vero che, con l'uscita di scena di Roglic, l'avversario più temibile di Pogacar è andato (l'altro sloveno è finito a 2'17'' dal connazionale). Ma è anche vero che il Tour non è ancora finito perché riesce a salvarsi Jonas Vingegaard, come lui anche Geraint Thomas, Adam Yates e Daniel Martínez. Tutto merito di due specialisti delle pietre: Tom Pidcock per la Ineos Grenadiers e, soprattutto, Wout van Aert per Vingegaard. Nonostante il belga fosse stremato, pagando la caduta iniziale, si è messo a disposizione del suo capitano e ha trainato il gruppo all'inseguimento di Pogacar. Non c'è stato il ricongiungimento, ma il danese ha perso 'solo' 13'' da Pogacar. Almeno possiamo dire che il Tour è ancora vivo e il merito è tutto di WVA.

Che rischio van Aert! Tocca la macchina e resta in piedi per miracolo

Il gruppo recupera nel finale su Pogacar: "solo" 13 secondi guadagnati da Tadej

Simon Clarke

Ma a vincere è comunque uno della fuga e facciamo i complimenti a Simon Clarke che, a 35 anni, ottiene un successo fantastico in una delle tappe più dure e difficili da interpretare degli ultimi anni. Non vinceva dal marzo 2020, ancora dovevano fermare le gare per covid... L'australiano non è comunque un signor nessuno, considerando che in carriera contava già due tappe alla Vuelta. Bravissimo nel gestire al meglio il finale nonostante tutti avessero cercato di anticipare.

Clarke brucia van der Hoorn! Fuga vincente, rivivi l'arrivo

I bocciati

Mathieu van der Poel

Proprio non ci siamo. Mathieu van der Poel ha provato a muoversi nei primi tratti di pavé, ma poi si è spenta la luce della riserva. Non è al top della forma e si vede, uno come lui avrebbe attaccato e se ne sarebbe andato da solo a caccia della vittoria. Un Tour un po' anonimo da parte del neerlandese fin qui. Lo rivedremo all'arrembaggio come al Giro?

Neilson Powless

Neilson Powless che provasse la volata, lui che non è proprio fermo allo sprint ( Bravo a rientrare sulla fuga e alimentarla con i suoi cambi, cercando di sfruttare la superiorità numerica avendo come compagno Cort Nielsen. Poi sbaglia i tempi, però, di gestione del finale. Ci aspettavamo unche provasse la volata, lui che non è proprio fermo allo sprint ( ci ha vinto la Classica San Sebastián in volata ). Invece ha voluto provare l'attacco a 1200 metri dal traguardo, finendo per perdere sia la tappa che la maglia gialla.

Yves Lampaert

Diciamo Yves Lampaert, ma possiamo citare anche Florian Sénéchal, Kasper Asgreen ecc. In casa Quick Step Alpha Vinyl ce n'erano di corridori che potevano ambire alla vittoria di tappa quest'oggi, in primis Lampaert che era ancora in gioco per la maglia gialla. Ma dopo il furore iniziale, all'ingresso dei settori di pavé, il team belga si è fermato improvvisamente, giocando solo in difesa. Ok Jakobsen ha fatto la sua volatina per i punti della maglia verde, Cattaneo è salito in 11a posizione della generale, ma si poteva fare molto di più però.

Tour 360: Clarke sul pavé, Roglic a terra, van Aert tiene

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Roglic già fuori dai giochi: Pogacar davanti a Vingegaard 4 ORE FA