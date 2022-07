Pogacar si dice soddisfatto di questa prima settimana di Tour e come potrebbe non esserlo considerando che le grandi montagne devono ancora arrivare, ma ha già vinto due tappe, prima Vingegaard ha un ritardo inferiore al minuto rispetto alla maglia gialla. Ma questo Pogacar sta facendo il Cannibale? Niente affatto secondo lo sloveno che cerca solo di fare il suo meglio e, ogni occasione, è quella giusta per tentare la vittoria. Adesso, però, arriva il gran caldo e le grandi montagne e lo stesso capitano dell'UAE Emirates predica grande calma e concentrazione. si dice soddisfatto di questa prima settimana di Tour e come potrebbe non esserlo considerando che le grandi montagne devono ancora arrivare, ma ha già vinto due tappe, prima quella di Longwy , poi quella di La Planche des Belles Filles e indossa già la maglia gialla. Anzi, ha già inflitto distacchi importanti a tutti , considerando che il soloha un ritardo inferiore al minuto rispetto alla maglia gialla. Ma questo Pogacar sta facendo il? Niente affatto secondo lo sloveno che cerca solo di fare il suo meglio e, ogni occasione, è quella giusta per tentare la vittoria. Adesso, però, arriva il gran caldo e le grandi montagne e lo stesso capitano dell'UAE Emirates predica grande calma e concentrazione.

Io voglio fare il Cannibale?

Chi non vuole sempre vincere? Ma non per questo mi vedo come un cannibale. La tappa di Châtel l'abbiamo impostata con un ritmo buono per noi, restando in controllo. Forse è sembrato che a un certo punto abbiamo provato per la tappa, ma davanti erano fortissimi. Nel finale abbiamo poi allungato, con solo Vingegaard che è riuscito a restare alla mia ruota e abbiamo guadagnato tre secondi, che comunque è un buon risultato

Posso staccare Vingegaard sulle salite lunghe?

Non lo so, lo vedremo quando ci arriveremo questa settimana. Sinora sono state salite abbastanza brevi. Ci sarà un primo antipasto a Megève, poi Granon e Alpe d’Huez saranno due grandi tappe. Vedremo chi sarà il più forte. Sono molto fiducioso della mia condizione e spero di avere grandi gambe questa settimana e in queste tappe. Il caldo sarà un problema? Per tutti sarà lo stesso. Bisogna tenere il corpo fresco, non penso che nessuno ami pedalare 5 ore a 40°. Non è facile per nessuno. Sarà dura, ma penso che se faremo quel che bisogna fare per restare freschi, possiamo fare una buona corsa. Vingegaard meglio di me col caldo? Non lo so. Non penso di essere così male quando fa caldo. Mi sono allenato molto, anche prima del Tour, in condizioni di grande caldo. Magari è un po’ più forte quando fa molto caldo, ma è qualcosa che dobbiamo testare ancora

Tadej Pogacar rimonta Vingegaard nel finale di La Planche des Belles Filles - Tour de France 2022 Credit Foto Imago

Come abbiamo gestito gli sforzi della prima settimana?

Per tutti noi leader è stata una settimana dura e stressante con salite e pavé. Samo tutti felici di avere questo giorno di riposo. Non sono io a gestire gli sforzi della squadra, sono loro che si gestiscono. Sono esseri umani e si gestiscono, sanno quel che fanno e hanno la loro esperienza. Hanno fatto una ottima corsa sinora e siamo tutti molto motivati per queste settimane

Cosa ti aspetti dalla tappa dell’Alpe d’Huez?

È una salita iconica e molto dura. Sarà una giornata molto interessante, che arriva dopo un’altra giornata difficile. Sarà una tappa mitica, che sarà stupenda da vedere in tv, anche se ovviamente per noi un po’ meno. Ma non vedo l’ora di correrla

Hai preso la maglia presto, hai pensato di lasciarla per salvare energie?

Ad un certo punto ci ho pensato, ma i miei compagni amano la maglia gialla quanto me. Non è qualcosa che cedi solo perché gli altri pensano sia una buona idea farlo. Per tutto l’anno ci prepariamo per questo obiettivo. Inoltre, anche con il virus che può farti andare a casa all’improvviso, magari poi hai più modo di riprenderla, quindi meglio non lasciarla

