Tadej Pogacar perde un altro compagno di squadra. Dopo gli addii di Laengen e George Bennett, Marc Soler, un elemento prezioso per le salite, che è finito addirittura +42'12'' dal vincitore di giornata (ovvero il 4h23'47'' di Houle). In pratica il tempo massimo era stato aumentato del 16% ma, nonostante questo, qualcuno c'è incappato dentro. Vuoi il giorno di riposo, vuoi tante altre considerazioni, è stato un calvario per Marc Soler che dopo la prima parte di corsa si è staccato dal gruppo maglia gialla in pianura. perde un altro compagno di squadra. Dopo gli addii di Laengen e George Bennett, per positività al covid , finisce out anche, un elemento prezioso per le salite, che è finito addirittura fuori tempo massimo nella tappa di Foix, vinta da Hugo Houle . Vista la conformità della frazione, per 'starci dentro', bisognava arrivare entro un ritardo massimo didal vincitore di giornata (ovvero il 4h23'47'' di Houle). In pratica il tempo massimo era stato aumentato del 16% ma, nonostante questo, qualcuno c'è incappato dentro. Vuoi il giorno di riposo, vuoi tante altre considerazioni, è stato un calvario per Marc Soler che dopo la prima parte di corsa si è staccato dal gruppo maglia gialla in pianura.

Soler è il secondo corridore a finire fuori tempo massimo, dopo quanto successo a Morkov proprio nella frazione Eppure non era una tappa difficilissima per stare dentro il tempo massimo, ma è stata proprio una giornata no per l'ex corridore della Movistar che ha patito problemi allo stomaco e giramenti di testa. Possibili conseguenze di un giorno di riposo non gestito al meglio.è il secondo corridore a finire fuori tempo massimo, dopo quanto successo aproprio nella frazione prima del riposo, quella di Carcassonne

