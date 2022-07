Alpe d'Huez. Qualche big avrebbe potuto battere il record di scalata di Marco Pantani? Quello del 1995 per intenderci (36'50''), considerando che il Pirata ha il miglior tempo di scalata sulla vetta alpina, ma anche il secondo miglior tempo (36'55'' nel 1997) e il terzo miglior tempo (37'15'' nel 1994). E i dubbi c'erano, considerando a quanto sono andati in questo Tour e considerando la volontà di Tadej Pogacar di spaccare il mondo dopo i Galibier il giorno prima. Questa volta, invece, niente record, con i due (+ Geraint Thomas) molto lontani dal miglior tempo di sempre. Ci hanno messo 39'08'' per completare i 13,8 km di salita fino alla vetta. Statisticamente parlando, è C'era grande curiosità intorno ai tempi sull'. Qualche big avrebbe potuto battere il record di scalata di? Quello del 1995 per intenderci (36'50''), considerando che ilha il miglior tempo di scalata sulla vetta alpina, ma anche il secondo miglior tempo (36'55'' nel 1997) e il terzo miglior tempo (37'15'' nel 1994). E i dubbi c'erano, considerando a quanto sono andati in questo Tour e considerando la volontà didi spaccare il mondo dopo i 3' persi da Vingegaard sul Col de Granon . Il tutto, ricordando, il nuovo record di scalata imposto da Pogacar e Vingegaard sulil giorno prima. Questa volta, invece, niente record, con i due (+ Geraint Thomas) molto lontani dal miglior tempo di sempre. Ci hanno messodi salita fino alla vetta. Statisticamente parlando, è il 13° miglior tempo di scalata ma, ovviamente, ci sono da considerare vari fattori.

I migliori tempi sull'Alpe d'Huez (13,8 km all'8,1%, quota 1850 metri)

Corridore/Edizione Tempo scalata Marco Pantani 1995 36'50'' Marco Pantani 1997 36'55'' Marco Pantani 1994 37'15'' Jan Ullrich 1997 37'41'' Miguel Indurain 1995 38'10'' Alex Zülle 1995 38'10'' Bjarne Riis 1995 38'12'' Richard Virenque 1997 38'22'' Andreas Klöden 2006 38'36'' Jan Ullrich 2004 38'40'' Laurent Madouas 1995 38'44'' Richard Virenque 1994 38'55'' Carlos Sastre 2006 39'01'' Tadej Pogacar 2022 39'08'' Jonas Vingegaard 2022 39'08'' Geraint Thomas 2022 39'08''

Niente da fare, Marco Pantani era un'altra cosa. E anche gli altri tempi piazzati tra la metà e la fine degli anni '90 non sono stati mai avvicinati. Nel nuovo secolo, il miglior tempo è quello di Andreas Klöden che nel 2006 ci mise 38'36''. Poi Ullrich 38'40'' nel 2004 e Carlos Sastre 39'01'' nel 2006.

E poi c'è il terzetto Pogacar-Vingegaard-Geraint Thomas. Considerando che sono andati a strappi con Pogacar che ha provato due fiammate e poi si è fermato, è normale che non siamo sui migliori tempi in assoluto. Tanto che figura con lo stesso tempo anche Geraint Thomas, nonostante il gallese si fosse staccato ad ogni accelerazione dello sloveno. Insomma, non è stata una salita regolare fatta dai tre, come quella fatta ai tempi da Marco Pantani. E soprattutto non si sono toccate le stesse velocità messe in piedi sul Galibier quando Roglic, e Vingegaard, avevano forzato la mano a Pogacar fino a sfinirlo.

