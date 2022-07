Pogacar, di questo passo, ne segnerà diversi. Altro che Cavendish e il record di vittorie di tappa al Tour di Eddy Merckx. Con 7 successi alla Grande Boucle. Un risultato stellare per un corridore che deve ancora compiere 24 anni (li farà il 21 settembre). Non male 7 tappe vinte a 23 anni... Chi ci è riuscito prima di lui? Nel secolo precedente ce l'hanno fatta solo in due: il francese Georges Passerieu, che ne vinse 7 di tappe tra il 1906 e il 1908, e il lussemburghese François Faber, che ne vinse 13 tra il 1908 e il 1910. Stiamo parlando ormai di altri tempi... Giusto per fare una proiezione un po' più interessante, da Under 24 Fignon ne vinse 6 di tappe. Merckx 0 (aveva debuttato al Tour proprio a 24 anni), Hinault ne aveva conquistate 3 (ha debuttato a 23 anni). Pronti a nuovi record? Sì perché, di questo passo, ne segnerà diversi. Altro chee il record di vittorie di tappa al Tour di. Con il successo a Longwy , Pogacar ha vinto almeno una tappa in un'edizione del Tour de France per il terzo anno consecutivo e sale a quota. Un risultato stellare per un corridore che deve ancora compiere 24 anni (li farà il 21 settembre). Non male 7 tappe vinte a 23 anni... Chi ci è riuscito prima di lui? Nel secolo precedente ce l'hanno fatta solo in due: il francese, che ne vinse 7 di tappe tra il 1906 e il 1908, e il lussemburghese, che ne vinse 13 tra il 1908 e il 1910. Stiamo parlando ormai di altri tempi... Giusto per fare una proiezione un po' più interessante, da Under 24ne vinse 6 di tappe.0 (aveva debuttato al Tour proprio a 24 anni),ne aveva conquistate 3 (ha debuttato a 23 anni).

Ad

I più vincenti U24 nella storia del Tour

Tour de France Pogacar già in giallo, van Aert dà spettacolo: promossi e bocciati 2 ORE FA

Corridore Tappe vinte 1. François Faber 13 2. Tadej Pogacar 7 2. Georges Passerieu 7 4. Laurent Fignon 6 4. Marcel Buysse 6 4. Jean-Baptiste Dortignacq 6 4. René Vietto 6 4. Roger Lapébie 6

10 vittorie nei Grandi Giri

Ma non è la sola statistica che aggiorniamo dopo la vittoria di Longwy. Con il successo odierno sale a quota 10 vittorie nei Grandi Giri. Oltre a 7 successi di tappa al Tour, Pogacar ne ha anche tre alla Vuelta, quella del 2019, quando debuttò nei Grandi Giri. E, ad oggi, resta la sola e unica volta in cui lo sloveno arrivò dietro a qualcuno in classifica. Fu 3° in quella Vuelta alle spalle di Roglic e Valverde. E fu tantissima roba: era al debutto, ed era partito in quella Vuelta per fare il gregario di Fabio Aru.

Pogacar mostruoso! Attacco sulle pietre, solo Stuyven sta con lui

E con la vittoria di oggi Pogacar sale in doppia cifra nei GG. Ed è in buona compagnia. Inarrivabile Cavendish a quota 53? Aspetta un attimo... Intanto lo sloveno punta già ai vari Froome (14), Nibali e Roglic (15). E il Tour è appena iniziato.

I corridori con più successi di tappa nei Grandi Giri

Corridore Vittorie nei GG 1. Mark Cavendish 53 2. Alejandro Valverde 18 2. Peter Sagan 18 4. Vincenzo Nibali 15 4. Primoz Roglic 15 6. Chris Froome 14 7. John Degenkolb 12 8. Philippse Gilbert 11 8. Caleb Ewan 11 10. Simon Yates 10 10. Arnaud Démare 10 10. Tadej Pogacar 10

*tra i corridori in attività

Spettacolo van Aert per 200 km, tappa e maglia Pogacar: gli highlights

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53