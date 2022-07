Pogacar è un po' il vincitore morale di questa è un po' il vincitore morale di questa tappa di Arenberg , con lo sloveno che ha guadagnato nei confronti di tutta la compagnia durante la frazione vinta da Simon Clarke. Anzi, nel finale di gara, quando ha attaccato con Stuyven, aveva dato l'impressione di andare a poter prendere tappa e maglia. Per la maglia non manca tanto vien da dire, così come il Tour

Le parole di Pogacar

Temevo tutti i pericoli che potevano verificarsi e sono stato fortunato, in una tappa dalle tante più insidiose. La squadra mi ha supportato al meglio nella prima parte, prima dei settori di pavé, poi ho soltanto cercato di dare il meglio seguendo Stuvyen. Era una giornata in cui puntavamo a restare al sicuro e a difenderci. Sono anche riuscito a guadagnare qualcosa, quindi non posso che essere soddisfatto

