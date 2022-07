Tadej Pogacar saluta la Danimarca soddisfatto, però, anche perché lui è riuscito a scampare Nella tappa di Nyborg ha rischiato parecchio e, anche se è arrivato in ritardo non ha perso niente, ma anche lui una botta l'ha presa finendo contro le transenne saluta la Danimarca soddisfatto, però, anche perché lui è riuscito a scampare alla maxi caduta dell'ultima tappa , mantenendo il suo status di migliore dei big . Anzi, lo sloveno confessa che le sue gambe stanno andando davvero molto bene.

Quando le gambe girano bene...

Oggi è stata una giornata abbastanza frenetica con il finale tecnico, ma mi è piaciuto. Avevo buone gambe e quando hai buone gambe ti muovi bene nel gruppo. Sono felice per oggi, non ci sono state complicazioni e ora c’è già il giorno di riposo

Che ricordi portarsi dietro dalla Danimarca?

È fantastico. Non potevo immaginare qualcosa di simile. È successo ieri per 200 km, poi nella cronometro non c’era un momento in cui non sentivi le urla dei tifosi, perché c’erano tante persone. È incredibile. Sono molto felice e sicuramente mi ricorderò la Danimarca per molto tempo

