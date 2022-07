Ciclismo

Tour de France 2022 - Pogacar rischia tutto in discesa e boom, finisce a terra in curva

TOUR DE FRANCE - Dopo non essere riuscito a staccare Vingegaard sul Col de Spandelles, Pogacar ci ha riprovato in discesa. Lo sloveno ha rischiato il tutto per tutto, ma è finito per cadere. Sbagliando la curva è finito sulla ghiaia ed è caduto per terra.

00:00:29, un' ora fa