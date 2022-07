Pogacar deve recuperare in Vingegaard. Il primo tentativo fatto dallo sloveno 122 i secondi chedeve recuperare in classifica generale . Il primo tentativo fatto dallo sloveno sull'Alpe d'Huez è andato a vuoto, con il danese che ha risposto presente. Tutto rinviato ai Pirenei, ma già questa tappa - che porta tutti - a Mende potrebbe essere interessante. Una salita molto esplosiva nel finale: 3 km al 10,2%, con picco al 10,9% che può essere sfruttato per qualche attacco. Se lo chiede anche Pogacar che però non è convinto, visto che gli ultimi 1,5 km della tappa sono in pianura.

Caldo 'pesante'

Non è stata una giornata facile, ma siamo andato via tranquilli, almeno in gruppo. È bello avere una giornata più tranquilla ogni tanto anche se il caldo si è fatto sentire. Le gambe? Hanno reagito bene alle salite del giorno, il che è stato positivo

A Mende si possono fare dei distacchi

Non ho mai scalato il GPM di Mende. Sarà una tappa esplosiva e difficile. Non ho mai percorso la salita fino a Mende, ma il filmato che abbiamo visto ci ha dato le giuste informazioni. Sarà interessante, ma non so se ci saranno delle reali opportunità per attaccare tra gli uomini di classifica

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

