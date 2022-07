Ciclismo

Tour de France 2022 - Pogacar scatenato, ma trionfa Vingegaard: gli highlights della tappa 18

TOUR DE FRANCE - Era l'ultima tappa pirenaica e non ha deluso le attese. Tadej Pogacar ha provato in ogni modo a staccare Jonas Vingegaard, ma la maglia gialla è risultata inattaccabile e ha staccato tutti, andando a vincere in solitaria ad Hautacam grazie anche al contributo straordinario di Wout van Aert.

00:03:55, 2 minuti fa