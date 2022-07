UAE Emirates è, ovviamente, la questione covid. Dopo aver perso Laengen nei giorni scorsi, un altro corridore è stato costretto a lasciare Rafal Majka che, per loro fortuna, è ancora in corsa Sono arrivate altre squadre a spingere...”. A tenere banco in casaè, ovviamente, la questione covid. Dopo aver perso Laengen nei giorni scorsi, un altro corridore è stato costretto a lasciare per una positività: George Bennett . Non solo, l'UAE ha rischiato di perdere ancheche, per loro fortuna, è ancora in corsa perché “ha carica virale bassa” . Pogacar spera di sopravvivere fino a Parigi e, intanto, non vede l'ora della prossima tappa per mettere di nuovo tutti in fila. Anche se non lo dice, lo ha fatto anche nel finale di Megève per tenere la maglia gialla . Lui si è difeso così: “”.

Covid? Spero di sopravvivere fino alla fine

Nel finale tutto è andato come doveva e sono contento di essere ancora in maglia gialla. Ho perso George Bennett? Tutti erano già molto attenti con il protocollo, le mascherine e le altre persone. Era già difficile, ma quando hai un positivo nella tua bolla è più preoccupante, ma spero di sopravvivere fino alla fine. La prossima è una bella tappa, con salite lunghe e l’ascesa finale è brutale. Non vedo l’ora di correre

Lasciare la gialla a Kämna?

Sta dimostrando anno dopo anno il suo valore. È uno specialista delle fughe. È incredibile che non abbia preso la maglia gialla, sarebbe stato bello per lui, ma nel finale è andata così. Abbiamo fatto il nostro ritmo nella prima parte di salita, poi abbiamo fatto un passo più lento, sono arrivate altre squadre a spingere di più e sono bastati pochi secondi per mantenere la maglia

