Ciclismo

Tour de France 2022 - Pogacar si muove, Van Aert si rialza? Ci pensa Laporte! Gli highlights della tappa 19

TOUR DE FRANCE - Dopo le fatiche pirenaiche, i velocisti hanno nuova occasione per mettersi in mostra. Dopo un mezzo tentativo di Pogacar in discesa, si arriva all'epilogo veloce. Van Aert non c'è, ma la Jumbo-Visma si gioca la carta Laporte. Il francese è straripante e vince per distacco. Terzo il nostro Dainese.

00:02:59, 7 minuti fa