Ciclismo

Tour de France 2022: Predictor: chi vince la terza tappa? Favoriti Perdersen e Jakobsen

I pronostici degli esperti di Eurosport per la terza tappa del Tour de France 2022. Mads Pedersen è il più gettonato: sarà lui a regalare un successo ai suoi tifosi sulle strade di casa? Il nostro Moreno Moser, invece, pensa a un bis per Fabio Jakobsen dopo la bella vittoria in volata nella seconda frazione.

00:02:13, un' ora fa