Van Aert in fuga: la maglia gialla se ne va

Pronti, partenza e via a caccia della fuga. Subito tanti scatti e ci provano anche corridori come van Aert e Pidcock. Prendono un certo margine Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert), Cosnefroy (AG2R Citroën) e Skuijns (Trek Segafredo). Il gruppo però non lascia fare, rientra e parte un altro drappello di 11 corridori. Viene ripreso anche questo gruppetto, ma prima della Côte des Mazures, ai -147,5 km dal traguardo, va all'attacco Wout van Aert. Con lui ci sono anche Fuglsang e Quinn Simmons e nessuno in gruppo riesce a chiudere su questo tentativo. I tre arrivano a toccare quasi 4' di vantaggio sul gruppo e Pogacar, per non rischiare, mette la squadra a tirare. Arrivano anche gli Alpecin Deceuninck, ma non per van der Poel che si stacca già nella prima ora di corsa, e poi anche gli Education EasyPost di Powless e Bettiol.

Niente exploit per van Aert, Vlasov a terra

Van Aert si prende i punti del traguardo volante di Carignan, ma il gruppo rimonta molto velocemente. Fuglsang si stacca e davanti restano solo WVA e Quinn Simmons che mantengono 2' di vantaggio sul gruppo. Van Aert cerca l'exploit da solo, ma dietro lavorano tutte le squadre per rientrare prima della Côte de Montigny-sur-Chiers. Van Aert comincia la salita con soli 30'' di margine, nel mentre si staccano van der Poel, Mads Pedersen, Caleb Ewan e Jakobsen e occhio alle cadute. Anche Vlasov è tra i corridori coinvolti.

