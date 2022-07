tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Magnus Cort Nielsen 3h18'50'' 2. Nick Schultz st 3. Luis León Sánchez +7'' 4. Matteo Jorgenson +8'' 5. Dylan van Baarle +10'' 6. Georg Zimmermann +15'' 7. Benjamin Thomas +18'' 8. Andreas Leknessund +20'' 9. Fred Wright +22'' 10. Lennard Kämna +22'' 20. Tadej Pogacar +8'54''

Vanno via in 25: ci sono Ganna, Bettiol, Velasco e Sbaragli

Come al solito grande bagarre per trovare la fuga di giornata. Ci provano tra gli altri van der Poel, Bettiol, Ciccone e Froome, ma nessuno riesce ad evadere dal gruppo. Nonostante la Côte de Chevenoz in partenza, infatti, UAE Emirates e Ineos Grenadiers tengono controllata la corsa. Il primo vero principio di fuga arriva ai -95 km dal traguardo, con l'inizio del Col de Jambaz. Ci sono Philippe Gilbert (Lotto Soudal), van Baarle (Ineos Grenadiers), Rolland (B/B Hotels) e Luis León Sánchez (Bahrain Victoriois). Durante la salita si uniscono alla fuga altri corridori, fino a formare un gruppone di 25. All'attacco anche gli italiani Ganna, Bettiol, Velasco e Sbaragli.

Bettiol si mette in proprio! Saluta gli altri fuggitivi e se ne va da solo

Bettiol parte in solitaria, poi la protesta dei manifestanti

Nel tratto in discesa, dopo il Col de Jambaz, Alberto Bettiol prova a partire in solitaria a 43 km dal traguardo ma la sua azione viene interrotta dai manifestanti 'per il clima' che si erano piazzati a 39 km dall'arrivo. La Giuria dei commissari neutralizza così la corsa, bloccando Bettiol, il gruppo di contrattaccanti e il gruppo maglia gialla per preservare i distacchi che erano maturati. Dopo una decina di km, si può finalmente ripartire. Bettiol riparte con 30'' di vantaggio e incomincia l'ultima salita con quel margine: da dietro, però, occhio alla rimonta di van Baarle, Kämna, Quinn Simmons e Leknessund.

Tutto fermo al Tour! Proteste in mezzo alla strada, corsa neutralizzata

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

