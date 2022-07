Terzo ritiro in casa Jumbo Visma dopo gli addii nei giorni precedenti di che ora rischia anche la partecipazione alla Vuelta , e diche ha già chiuso la stagione dopo la frattura della clavicola e della scapola. Alla vigilia di Parigi, infatti, se ne va ancheche ha ricevuto il permesso dalla squadra per tornare 'a casa' visto l'insorgere di problemi familiari non specificati.

Resta comunque un gran Tour quello del corridore belga che ha lavorato tanto da gregario sia per la maglia gialla Vingegaard sia per la maglia verde van Aert.

