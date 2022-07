Jumbo Visma si spremerà per van Aert? Beh dopo le vittorie di Calais (Mads Pedersen a Mohoric, la lista è lunga... Vigilia del secondo giorno di riposo e poi ci sarà la battaglia tra Pogacar e Vingegaard sui Pirenei . Ma, prima di pensare alla terza settimana, ecco la tappa di Carcassonne. Una delle ultime occasioni per i velocisti o altra chance per gli specialisti delle fughe? Dipenderà molto da cosa faranno le squadre. Lasi spremerà per? Beh dopo le vittorie di Calais ( da solo ) e Losanna ( quando batté Pogacar e Matthews ), questa potrebbe essere la grande occasione per il belga per fare tris. Ma non è l'unico dei favoriti: da, la lista è lunga...

Il percorso

Solo due GPM, di 3a categoria, ma si sfiorano i 2500 metri di dislivello. Non ci sono metri di pianura in quella che può essere una grande occasione per i cacciatori di tappa. I sali e scendi iniziali sembrano poter essere un trampolino di lancio ideale per attacchi da lontano. Dopo 68,9 km la Côte d'Ambialet (3a categoria): 4,4 km al 4,6%, dopo 150 km ci sarà invece la Côte des Cammazes (3a categoria): 5,1 km al 4,1%. Allo scollinamento mancheranno ancora 47,9 km al traguardo, ma non le difficoltà altimetriche. Ai -176 infatti avremo il dentello di Les Escoussols (2,5 km al 3,8%) che potrebbe essere usato come punto d'appoggio per qualche scatto. Ogni azione potrà essere quella giusta in questa tappa.

Tutte le salite

-Al km 24,5 La Selve (no GPM): 2,7 km al 4,8%;

-Al km 68,9 Côte d'Ambialet (3a categoria): 4,4 km al 4,6%;

-Al km 154,6 Côte des Cammazes (3a categoria): 5,1 km al 4,1%;

-Al km 176,5 Les Escoussols (no GPM): 2,5 km al 3,8%;

I favoriti

Tornano protagoniste le ruote veloci anche se, con 2419 metri di dislivello, siamo sicuri che sia un affare per i velocisti puri? Più che Jakobsen contro Groenewegen, vedremmo meglio una volata tra Wout van Aert, Mads Pedersen, Cort Nielsen e Philipsen. Pedersen e Cort Nielsen per il bis, van Aert addirittura per il tris che chiuderebbe ogni discorso per la maglia verde.

Una chance ai velocisti puri non la lasciamo? Sì una piccola porta, ma tanto dipenderà dal lavoro di ciascuna squadra, senza dimenticare che le energie cominciano a scarseggiare. Jakobsen come starà dopo aver sofferto tantissimo in questi giorni? Che dire di Caleb Ewan che a stento è riuscito a rimanere dentro il tempo massimo?

E poi c'è sempre la fuga. I sali e scendi di inizio tappa, in realtà, sono occasioni preziose per partire da lontano. Ecco perché corridori come Mohoric, Fred Wright, Tratnik, van Baarle e Stuyven sono da considerare per la vittoria di tappa.

Van Aert, Mads Pedersen *****

Philipsen, Groenewegen, Cort Nielsen, Wright ****

Jakobsen, Ewan, Sénéchal, Dainese, Mohoric, van Baarle, Pidcock ***

Bettiol, Mozzato, Pasqualon, Laporte, Sagan, Stuyven, Boasson Hagen, Kron, Tratnik **

Kristoff, Matthews, Politt, Capiot, van der Hoorn, van Poppel, Hofstetter, Benjamin Thomas *

Info utili

-Orario di partenza: 13.15;

-Orario d'arrivo: tra le 17.39 e le 18.04;

-Lunghezza: 202,5 km;

-Dislivello: 2419 metri;

-GPM: 2;

