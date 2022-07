tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 16h17'22'' 2. Neilson Powless +13'' 3. Edvald Boasson Hagen +14'' 4. Tadej Pogacar +19'' 5. Yves Lampaert +25'' 6. Mads Pedersen +36'' 7. Jonas Vingegaard +40'' 8. Adam Yates +48'' 9. Thomas Pidcock +49'' 10. Geraint Thomas +50'' 11. Mattia Cattaneo +55'' 12. Aleksandr Vlasov +56'' 37. Damiano Caruso +1'59'' 44. Primoz Roglic +2'36''

6 in fuga, van Aert cade e rischia una seconda botta

Anche nella tappa del pavé c'è subito l'attacco di Cort Nielsen (Education EasyPost) che va in fuga insieme a Boasson Hagen (TotalEnergies) e van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert). Ai tre si uniscono anche Powless, compagno di Cort Nielsen, Simon Clarke (Israel PremierTech) e Gougeard (B/B Hotels). Il gruppo scivola a 3' e resta solo il 7° posto per la volata al traguardo volante, con Jakobsen che batte van Aert allo sprint di Mérignies. Il pavé non è ancora cominciato, ma van Aert deve superare già diverse peripezie. Prima finisce a terra scontrandosi con Kruijswijk, poi nel tentativo di ritrovare il gruppo rischia di finire contro l'ammiraglia della DSM. Per fortuna riesce a rientrare sul plotone prima dell'inizio del primo settore di pavé.

Van der Poel e van Aert ko, Vingegaard fora e resta attardato

Comincia il primo settore di pavé di giornata e i fuggitivi mantengono 3' di vantaggio sul gruppo. I Jumbo Visma non aspettano van Aert, ma Roglic è ben piazzato, così come Pogacar che si fa il pavé in testa essendo senza compagni di squadra. Sagan finisce a terra, intanto attacca subito Mads Pedersen una volta terminato il primo settore, ma il danese viene ripreso nel giro di pochi km. Davanti vanno forte, Roglic non molla Pogacar, così come si fanno vedere nelle prime posizioni Geraint Thomas, Vlasov e Vingegaard. Niente da fare invece per Mathieu van der Poel e Wout van Aert che alzano bandiera bianca a 38 km dall'arrivo. Il neerlandese è arrivato a questo Tour con una condizione deficitaria, il belga paga la caduta di inizio tappa. Jumbo Visma molto sfortunata quest'oggi con la foratura di Vingegaard che ci mette una vita per ripartire dovendo trovare una bici adatta alle sue misure.

Roglic a terra: Tour già finito? Pogacar attacca, poi vince Clarke

A completare la giornata no della Jumbo Visma, ecco la caduta di Primoz Roglic a 29,5 km dal traguardo. Lo sloveno era stato perfetto fino a quel momento, ma finisce travolto durante l'attraversamento di una rotonda: Küng colpisce le protezioni di paglia che non erano esattamente messe a bordo strada, Caleb Ewan ci finisce in pieno e genera un effetto domino che mette ko anche Roglic che era alla sua ruota.

Küng tocca le protezioni e Ewan manda giù Roglic: il suo Tour è finito

Lo sloveno viene così superato dal gruppetto Vingegaard e si ritrova da solo a rimontare. Qui finisce il suo Tour, con Roglic che andrà oltre a 2' da Pogacar che, intanto, trova la forza per attaccare sul pavé, mettendo in difficoltà tutti i big rimasti. L'altro sloveno è una furia e se ne va da solo a caccia dei fuggitivi rimasti insieme a Stuyven. Non riuscirà però il ricongiungimento con Boasson Hagen, Powless, Clarke e van der Hoorn a giocarsi la tappa. Powless parte ai -1,2 km, Boasson Hagen lo rimonta, ma alla fine vince Clarke al fotofinish. A 51'' Pogacar che non guadagna così tanto da Vingegaard, che si salva, perdendo solo 13'' grazie allo splendido lavoro di van Aert che si era rimesso a disposizione. Chi esce di scena è Roglic che arriva a 2'08''.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Simon Clarke 3h13'35'' 2. Taco van der Hoorn st 3. Edvald Boasson Hagen +2'' 4. Neilson Powless +4'' 5. Magnus Cort Nielsen +30'' 6. Jasper Stuyven +51'' 7. Tadej Pogacar +51'' 8. Jasper Philipsen +1'04'' 9. Fabio Jakobsen +1'04'' 10. Luca Mozzato +1'04'' 11. Alberto Dainese +1'04'' 16. Wout van Aert +1'04'' 17. Jonas Vingegaard +1'04'' 61. Primoz Roglic +2'59''

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

