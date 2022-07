Ciclismo

Tour de France 2022 - Roglic in ritardo ma felice sul Col du Granon: lo sloveno esulta per la vittoria di Vingegaard

TOUR DE FRANCE - 11'31'' il ritardo da Vingegaard, ma altissimo è stato anche il ritardo sugli altri rivali per il podio. Lato classifica, il Tour di Roglic è finito, con la consapevolezza però di essere stato decisivo per fiaccare le resistenze di Pogacar. Lo sloveno ha attaccato a più riprese, il connazionale ha risposto, non sapendo di entrare in una mega trappola che ha favorito Vingegaard.

