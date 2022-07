Pogacar su Vingegaard per tornare Ciccone a Cattaneo, si può partire all'attacco già dal primo GPM. 122 i secondi da recuperare persuper tornare in vetta alla classifica . Questa tappa ha tanto terreno in salita, ma si chiude con un GPM di 2a categoria. Lo sloveno ci proverà comunque? Perché no, visti i 3441 metri di dislivello e la stanchezza che comincia a palesarsi sul volto di ogni corridore. Tappa che dovrebbe sorridere, invece, ai fuggitivi. Da Kämna - che ci aveva già provato nella tappa di Megève , ma senza successo - a Teuns, da, si può partire all'attacco già dal primo GPM.

Dove seguire la tappa in diretta tv e live-streaming

La 14a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Una delle tappe più dure di questa edizione, anche se non è una vera tappa di montagna. Ci sono comunque 5 GPM, con la bellezza di 3441 metri di dislivello. Dopo Côte de Saint-Just-Malmont, Côte de Châtaignier, Côte de Grandrieu e la Côte de la Fage, tutti di 3a categoria, ci sarà la Côte de la Croix Neuve (Montée Jalabert), un 2a categoria di 3 km al 10,2%. Una volta scollinati, mancherà 1,5 km all'arrivo di Mende. Attenzione alla quota, gli ultimi 3 GPM supereranno i 1000 metri di altitudine con la Côte de la Fage che sfiora i 1500 metri di altitudine. Probabilmente non saranno gli uomini di classifica a sfidarsi per la vittoria di tappa, ma vedremo sicuramente qualche attacco da parte di chi dovrà rosicchiare qualcosa nella generale.

Tutte le salite

-Al km 14,2 Côte de Saint-Just-Malmont (3a categoria): 7,7 km al 3,9%;

-Al km 39,1 Côte de Châtaignier (3a categoria): 2,6 km al 7,3%;

-Al km 135,3 Côte de Grandrieu (3a categoria): 6,3 km al 4,1%, con picco al 6,7%;

-Al km 162,1 Côte de la Fage (3a categoria): 4,2 km al 6%, con picco al 6,7%;

-Al km 191 Côte de la Croix Neuve (2a categoria): 3 km al 10,2%, con picco al 10,9%;

I favoriti

Non sono i Pirenei. Ci sono diverse salite, ma il discorso vittoria di tappa dovrebbe essere appannaggio della fuga. Corridori come Kämna, Teuns, Pinot, Woods, Mollema, Ciccone, partiranno da lontano in cerca di gloria. Senza dimenticare i punti a disposizione per la maglia a pois presenti in questa tappa.

Però una piccola speranza su un confronto tra i big ce lo dobbiamo lasciare. Tutto dipenderà dalle forze delle squadre in campo e da che tipo di corsa vorranno fare. Se dalla Côte de Grandrieu si comincerà già a sgasare per arrivare cotti all'ultima Côte? Certo questo lavoro Pogacar non lo potrà fare, ma squadre come la Ineos o la DSM potranno inventarsi qualcosa.

In caso di arrivo a ranghi compatti, i bookmaker quotano anche corridori che tengono su certe pendenze, ma che hanno uno spunto di velocità che potrebbe essere decisivo nell'ultimo km e mezzo. Ecco perché tornano tra i 'favoriti' corridori come van Aert, Matthews, Kron, Pidcock o Bettiol.

Kämna, Teuns *****

Pogcar, Vingegaard ****

Pinot, Damiano Caruso, Adam Yates, Enric Mas, Lutsenko ***

Fuglsang, Woods, Mollema, Kron, van Aert, Bettiol, Matthews, Pidcock, Ciccone **

Konrad, Mohoric, Uran, Meintjes, Ion Izagirre, Latour, Gescheke, Schachmann, Jungels *

Info utili

-Orario di partenza: 12.30;

-Orario d'arrivo: tra le 17.05 e le 17.34;

-Lunghezza: 192,5 km;

-Dislivello: 3441 metri;

-GPM: 5;

