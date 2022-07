Ciclismo

Tour de France 2022 - Si passa da Auch e Bradley Wiggins ricorda Portal: "Non ti dimenticheremo Nicolas"

TOUR DE FRANCE - Il Tour passa da Auch e non si può non ricordare Nicolas Portal, nativo di Auch, che ha fatto la storia come uno dei direttori sportivi del Team Sky negli anni '10. A ricordarlo è proprio un suo ex corridore Bradley Wiggins che con lui ci vinse un Tour de France.

