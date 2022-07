Ciclismo

Tour de France 2022 - Si ritira anche Majka! Ecco il momento in cui si fa male alla coscia

TOUR DE FRANCE - Giornata poco fortunata per la UAE Emirates, che prima perde Marc Soler e poi rischia di fare un patatrac. Sull'ultima salita, Rafal Majka fa il ritmo per Pogacar, ma a un certo punto rompe la catena e sbanda verso sinistra, con lo sloveno che lo evita per poco. Ma il polacco avrà delle conseguenze: strappo alla coscia, deve lasciare anche lui la corsa.

00:00:58, 20 ore fa