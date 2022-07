Ciclismo

Tour de France 2022 - Simon Geschke inconsolabile: piange a singhiozzo per aver perso la maglia a pois

TOUR DE FRANCE - Non è riuscito ad entrare nella fuga di giornata, poi ha tentato il tutto per tutto per rifarsi sotto ma è stato rispedito al mittente da Mollema e Ciccone. Poi, ripreso dal gruppo, si è addirittura staccato salutando ogni velleità di vincere la classifica scalatori. A fine tappa Simon Geschke era inconsolabile per aver perso la maglia a pois.

00:00:49, un' ora fa