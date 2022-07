Quanto fatto dasulla Côte de Cap Blanc-Nez è stato un vero e proprio numero , con il belga che è riuscito finalmente a sbloccarsi in questo Tour de France dopo 3 secondi posti consecutivi . Impressionante l'azione del belga che ha impressionato, appunto, anche. I due si sono ritrovati dopo il traguardo per il defaticante e van Aert ha lanciato la battuta: "”. Lo sloveno ha risposto di sì ma, in un certo senso lo ha anche ringraziato: "”.

Eh sì perché se Roglic e Vingegaard fossero riusciti a seguire van Aert nella sua azione, beh ci sarebbero stati dei distacchi in classifica. Con lo sloveno e il danese che si sono rialzati, ad un certo punto, sono potuti rientrare anche gli altri big, Pogacar compreso. Che rischio però!

