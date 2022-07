Finalmente il giorno di riposo al Tour dopo una prima settimana molto dura, culminata col successo diin fuga a Châtel . Tecnicamente è il secondo giorno di riposo ma, lunedì scorso, è stato il giorno del trasferimento in Francia dopo il primo week end trascorso in Danimarca. Giorno di riposo vuol dire ancheper tutti i corridori del gruppo e per i componenti degli staff di ciascuna squadra. C'era molta ansia per questi 'esami' dopo aver riscontrato già alcune positività al covid negli ultimi giorni, l'ultima quella di Guillaume Martin , capitano della Cofidis. Per fortuna, però, non ci sono stati altri casi di positività in gruppo e da martedì si potrà ripartire tutti insieme con la tappa n° 10, la Morzine-Megève.