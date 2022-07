Ciclismo

Tour de France 2022 - Tadej Pogacar arriva sfinito al traguardo: lo sloveno becca 1'04'' da Vingegaard

TOUR DE FRANCE - Con l'arrivo dell'Hautacam, si concludono le speranze di rimonta di Pogacar che non solo non riesce a ribaltare il Tour, ma perde anche 1'04'' più abbuono dal danese. Con questo risultato lo sloveno scivola a 3'26'' da Vingegaard in classifica e resta solo la cronometro finale.

00:00:50, un' ora fa