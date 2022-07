Ciclismo

Tour de France 2022 - Tadej Pogacar l'ha rifatto! Fa la volata per il 7° posto, ma Wout van Aert batte tutti

TOUR DE FRANCE - In assenza di Jakobsen, è Sénéchal a provare la volata ma contro Wout van Aert c'è davvero poco da fare. E il belga incrementa ancora il suo vantaggio nella classifica a punti. Chi ha provato a fare la volata anche? Tadej Pogacar che ha sprintato per il 7° posto, alla fine è arrivato 12° ma Vingegaard non ha perso nulla.

00:01:27, 37 minuti fa