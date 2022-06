Ciclismo

Tour de France 2022 - Tappa 16: Carcassonne-Foix, il percorso in 3D

TOUR DE FRANCE - C'è da affrontare la Côte de Saint-Hilaire, un trampolino di lancio per le azioni in fuga. Poi il Col de l'Espinas e il Port de Lers (1a categoria): 11,4 km al 7%. Altri 20 km e poi il temibile Mur de Péguère (9,3 km al 7,9%) ma, allo scollinamento, non ci sarà la linea del traguardo. Per arrivare a Foix mancheranno poco più di 27 km... Di discesa.

00:01:13, 28 minuti fa