Ciclismo

Tour de France 2022 - Tappa 20: Lacapelle Marival-Rocamadour, il percorso della cronometro in 3D

TOUR DE FRANCE - Ultima chance per chi vuole la maglia gialla. C'è la crono da Lacapelle Marival a Rocamadour di 40,7 km. Prima parte non troppo dura, con qualche sali e scendi, più per specialisti. Superati i 35 km, però, cominceranno le asperità. I corridori dovranno affrontare prima la Côte de Magès (1,6 km al 4,7%) e poi la Côte de l'Hospitalet (1,5 km al 7,8%) a pochi passi dall'arrivo.

00:00:38, 13 minuti fa