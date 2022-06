Ciclismo

Tour de France 2022 - Tappa 21: Parigi-Champs Élysées, il percorso in 3D

TOUR DE FRANCE - Come accade dal 1975, si chiude con la passerella degli Champs Élysées, l'ultima chance per i velocisti. C'è anche l'ultimo GPM, la Côte de pavé des Gardes (1,3 km al 6,5%). Passati da Issy-Les-Moulineaux si entra nel circuito: 6,8 km da ripetere 9 volte. Dopo il 3° passaggio dal traguardo ci sarà lo sprint intermedio, poi al lavoro per l'ultima volata di questo Tour.

00:01:04, 9 minuti fa