Tour de France 2022, Tappa 3: Vejle-Sønderborg, il percorso in 3D

TOUR DE FRANCE - Terza e ultima tappa in Danimarca. Si costeggia il mare, ma in una zona protetta dal vento che non dovrebbe condizionare la gara. Tre GPM di 4a categoria, nessuno in grado di impensierire i velocisti puri. A metà frazione lo sprint intermedio di Christiansfeld, mentre l'ultima delle salite catalogate si affronterà a circa 60 km dal traguardo. Volata di gruppo molto probabile.

