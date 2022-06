Ciclismo

Tour de France 2022, Tappa 5: Lilla-Arenberg (Porte du Hainaut), il percorso in 3D

TOUR DE FRANCE - Giornata da classica del nord per i corridori. Prima parte di tappa tranquilla in preparazione degli ultimi 80 km con 11 settori di pavé per un totale di 19,7 km. Il tratto più lungo sarà il numero 5 con i suoi 2800 metri, posto ai -30 km. Sull'arrivo di Arenberg ci si attende uno specialista delle pietre. Ci sarà da divertirsi.

00:00:48, un' ora fa