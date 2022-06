Ciclismo

Tour de France 2022, Tappa 6: Binche-Longwy, il percorso in 3D

TOUR DE FRANCE - Primi 70 km in Belgio, poi si torna in Francia per il primo GPM di 3a categoria di questa edizione, la Côte des Mazures. Finale adrenalinico: negli ultimi 60 km non c'è pianura e il GPM di 4a categoria ai -15 km precederà l'atteso muro di Pulventeux (800 metri con pendenze sempre in doppia cifra). Subito a ruota la Côte des Religeuses (1,6 km al 5,8%), il traguardo di tappa.

00:01:01, 23 minuti fa