Ciclismo

Tour de France 2022, Tappa 7: Tomblaine-La Planche des Belles Filles, il percorso in 3D

TOUR DE FRANCE - Primi 100 chilometri in leggera ascesa fino al GPM del Grosse Pierre (3a categoria). Da quel punto si alzerà il ritmo verso la scalata finale, preceduta dal Col de Croix (3a categoria). Arrivo in salita a La Super Planches des Belles Filles, traguardo ormai classico del Tour de France. 7 chilometri quasi al 9% di media per un test che non ammette passaggi a vuoto tra i big.

00:00:54, 7 minuti fa