Ciclismo

Tour de France 2022 - Tom Pidcock non ci crede: è in lacrime dopo la vittoria dell'Alpe d'Huez

TOUR DE FRANCE - Pianto liberatorio per il corridore della Ineos Grenadiers dopo il successo sull'Alpe d'Huez. È la seconda vittoria in carriera - su strada - per Tom Pidcock dopo la 'prima volta' alla Freccia del Brabante nel 2021.

00:00:50, un' ora fa