Dove seguire la 7a tappa del Tour de France in diretta tv e live streaming

La 7a tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Ecco la tappa di La Planche des Belles Filles. Una tappa che fa paura per il suo gran finale anche se, fino all'attacco dell'ultima salita, non è così dura come sembra. Superata quota 100 km avremo due GPM, entrambi di 3a categoria: Col de Grosse Pierre (3,1 km al 6,4%), Col des Croix (3,2 km al 6,3%), poi il Col de la Chevestraye, che non è però segnato come GPM. Poi La Planche des Belles Filles, il primo GPM di 1a categoria di questa edizione. 7 km all'8,7%, con picco massimo al 24%: qui sì che si farà la differenza in classifica.

Le salite

-Al km 107,7 Col de Grosse Pierre (3a categoria): 3,1 km al 6,4%;

-Al km 136,1 Col des Croix (3a categoria): 3,2 km al 6,3%;

-Al km 163,5 Col de la Chevestraye (no GPM): 2,4 km al 5,6%, con picco all'8,4%

-Al km 176,3 La Planche des Belles Filles (1a categoria): 7 km all'8,7%, con picco al 24%;

I favoriti

Vedendo come ha pedalato nella tappa del pavé ad Arenberg e nella tappa di Longwy, c'è un solo favorito: Tadej Pogacar. Poi ritrova la Planche des Belles Filles, dove tutto è nato. Proprio qui, al termine del Tour 2020, riuscì il clamoroso sorpasso su Roglic nella cronometro dove l'altro sloveno era il grande favorito. Questa volta, invece, Pogacar ha già la possibilità di chiudere il discorso maglia gialla. Da sabato si lotterà solo per il secondo posto?

Proveranno a rispondere a questa domanda Vingegaard, Adam Yates e Vlasov. Sono i tre 'big' che hanno mostrato qualcosa di più rispetto agli altri (sempre meno di Pogacar). Ma qui c'è l'occasione per far vedere quelle che sono le loro reali ambizioni in questo Tour de France.

Occhio però alla fuga. Sono in tanti che ci vogliono provare. Da Ben O'Connor, Lutsenko, Rolland, Latour e Mollema, che hanno già perso terreno. C'è anche Teuns che a La Planche des Belles Filles ci aveva vinto nel 2019, quando Ciccone indossò la maglia gialla. C'è proprio Ciccone perché no. Non è solo la montagna di Pogacar. Prima dell'arrivo dello sloveno, ci fu Ciccone in maglia gialla, la vittoria di Aru nel 2017 e la vittoria di Nibali nel 2014.

Pogacar *****

Vingegaard, Adam Yates, Vlasov ****

O'Connor, Daniel Martínez, Ciccone, Ruben Guerreiro, Gaudu, Teuns ***

Geraint Thomas, Storer, Guillaume Martin, Caruso, Cattaneo, Barguil, Bardet, Fuglsang **

Roglic, Woods, Kämna, Pinot, Mollema, Latour, Quintana, Lafay, Enric Mas, Lutsenko, Rolland *

Info utili

-Orario di partenza: 13.15;

-Orario d'arrivo: tra le 17.17 e le 17.43;

-Lunghezza: 176,3 km;

-Dislivello: 2533 metri;

-GPM: 3;

