maglia nera al Giro d'Italia? Stava ad identificare ultimo in classifica generale. Da quest'anno, infatti, c'è un riconoscimento anche per l'ultimo corridore del gruppo, con un premio che arriva direttamente da uno degli sponsor del Tour. Vi ricordate laal Giro d'Italia? Stava ad identificare l'ultimo della classifica generale del Giro ed era un premio davvero ambito. Così ambito che, si racconta, alcuni corridori si imboscavano dietro le case e altro per non farsi vedere e arrivare con tutta calma al traguardo. Da qualche anno non c'è più, ma al Tour de France si sono inventati qualcosa di nuovo. Dare comunque un premio a chi termina. Da quest'anno, infatti, c'è un riconoscimento anche per l'ultimo corridore del gruppo, con un premio che arriva direttamente da uno degli sponsor del Tour.

La “lanterna rossa”, così viene definito l'ultimo in classifica al Tour, riceverà una vacanza in dono da Lastminute.com che, appunto, è uno degli sponsor della Grande Boucle. L'agenzia di viaggi ha promesso una vacanza gratis al corridore che arriverà a Parigi col maggior ritardo dalla maglia gialla e verrà premiato anche sul podio finale sugli Champs-Élysées e, non solo, correrà l'ultima tappa con uno speciale numerino rosa (il colore di Lastminute.com) a ricalcare quelli che corrono col numerino rosso di combattivo di giornata.

Chi si sta giocando l'ultimo posto?

Corridore Tempo* 158. Caleb Ewan +1h50'55'' 159. Marc Hirschi +1h58'54'' 160. Mikkel Bjerg +1h59'57'' 161. Anthony Turgis +2h12'56''

*ritardo dal primo posto della classifica generale

Al momento, però, non è definita ancora la somma totale del premio o l'esatta destinazione della vacanza. Secondo quanto riportato da DH, inoltre, lo sponsor devolverà in beneficenza una somma calcolata in base al distacco fra il primo e l'ultimo corridore all'associazione l'Envol che, dal 1997, aiuta i bambini e i giovani malati e le loro famiglie.

